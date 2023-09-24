Российская авиация уничтожила склады боеприпасов и пункт управления дронами ВСУ Фото: REUTERS

Авиация группировки Вооруженных сил РФ «Юг» уничтожила три склада боеприпасов и пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

«Авиацией группировки нанесено поражение живой силе и военной технике в 23 районах», - приводит ТАСС заявление главы пресс-центра группировки, который отметил, что были уничтожены пункт управления дронами, три склада боеприпасов, а также гаубица M777 и зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Stormer.

Напомним, 18 сентября 2023 года российская авиация нанесла удар по складам украинских войск, на которых хранились ключевые образцы западного оружия, в том числе ракеты Storm Shadow