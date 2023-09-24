МВФ призвал Пакистан собирать больше налогов с богатых

Глава МВФ Кристалина Георгиева Фото: REUTERS

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала Пакистан «собирать больше налогов с богатых и защищать бедных», указав на стремительный рост инфляции.

«В нашей программе мы просим собирать больше налогов с богатых и защищать бедных жителей Пакистана», - приводит издание Down заявление главы МВФ, сказанное в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

В официальном сообщении, опубликованном канцелярией премьер-министра Пакистана, сказано о том, что временный глава правительства Анваар-уль-Хак Какар выражает благодарность МВФ за одобрение соглашения на сумму 3 млрд долларов для поддержки экономики страны, а также принимает меры для «стабилизации и оживления экономики».

Напомним, ранее глава МВФ обратилась к американским властям с призывом не затягивать с решением проблемы возможного дефолта. Как отметила Георгиева, рынок казначейских обязательств США все еще остается якорем стабильности мирового рынка.