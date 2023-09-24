Киев предложил Польше заранее согласовывать каждую партию зерна Фото: Мария ЛЕНЦ

Украинские власти предложили Варшаве, по их мнению, актуальный способ продолжать поставки зерна, и при этом «держать их под контролем». Как заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка изданию Onet, концепция заключается в согласовании каждой, даже самой маленькой, поставки зерновых культур через экономические ведомства.

«Мы должны быть осторожны и показать друг другу, что мы не представляем угрозы, успокоить рынки и снять ограничения. Украина и Польша - две аграрные страны, и мы не можем жить так, будто между нами китайская стена», - заявил Качка.

Суть схемы, предложенной Киевом, заключается в том, что каждый украинский экспортёр зерна обязан будет подавать документы в Минэкономики, затем ведомство свяжется с польскими коллегами, утвердит поставку, даст добро, и только после этого зерно отправится в Польшу. Качка считает, что в ближайшие дни или недели стороны смогут договориться о том, как всё-таки поставлять зерно, чтобы «никто не был в обиде».

Ранее KP.RU сообщил, что отказ Польши от поставок оружия Украине может повлечь за собой цепную реакцию в странах Европы.