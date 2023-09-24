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НовостиПолитика24 сентября 2023 7:23

Киев предложил Польше заранее согласовывать каждую партию зерна

Украинские власти предложили Варшаве, по их мнению, актуальный способ продолжать поставки зерна
Сергей КУДРИН
Киев предложил Польше заранее согласовывать каждую партию зерна

Киев предложил Польше заранее согласовывать каждую партию зерна

Фото: Мария ЛЕНЦ

Украинские власти предложили Варшаве, по их мнению, актуальный способ продолжать поставки зерна, и при этом «держать их под контролем». Как заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка изданию Onet, концепция заключается в согласовании каждой, даже самой маленькой, поставки зерновых культур через экономические ведомства.

«Мы должны быть осторожны и показать друг другу, что мы не представляем угрозы, успокоить рынки и снять ограничения. Украина и Польша - две аграрные страны, и мы не можем жить так, будто между нами китайская стена», - заявил Качка.

Суть схемы, предложенной Киевом, заключается в том, что каждый украинский экспортёр зерна обязан будет подавать документы в Минэкономики, затем ведомство свяжется с польскими коллегами, утвердит поставку, даст добро, и только после этого зерно отправится в Польшу. Качка считает, что в ближайшие дни или недели стороны смогут договориться о том, как всё-таки поставлять зерно, чтобы «никто не был в обиде».

Ранее KP.RU сообщил, что отказ Польши от поставок оружия Украине может повлечь за собой цепную реакцию в странах Европы.