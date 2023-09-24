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НовостиПроисшествия24 сентября 2023 7:28

Дрон ВСУ атаковал административное здание в Курске

Старовойт: дрон ВСУ атаковал административное здание в Курске
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Украинский беспилотник атаковал административное здание, расположенное в Центральном округе в Курсе. Об этом в воскресенье, 24 сентября, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт

«Сотрудники оперативных служб выехали на место. Незначительно пострадала крыша», - заявил глава региона.

Напомним, в начале недели, 18 сентября, 11 домов получили повреждения при атаке украинских войск на Теткино в Курской области. Как сообщил Старовойт, были повреждены и некоторые коммуникации, жители остались без воды, а также газа и электроснабжения.