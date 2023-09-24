Лавров: США создают новые враждебно настроенные союзы на Востоке Фото: REUTERS

Вашингтон возглавляют процесс по созданию новых враждебно настроенных союзов на Востоке. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время общеполитических дебатов на Генеральной Ассамблее ООН.

Как заявил глава российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон создает подконтрольные себе военно-политические мини-альянсы, такие как AUKUS (Австралия, Великобритания и США). Лавров назвал «тройку» США - Япония - Республика Корея и «четверку» Токио - Сеул - Канберра - Веллингтон.

По его словам, подобным образом Вашингтон подтягивает участников к практической кооперации с Североатлантическим альянсом, а также внедряет свою инфраструктуру на тихоокеанском регионе.

«Опасным проявлением натовского экспансионизма стали попытки распространить зону ответственности блока на все Восточное полушарие под лукавым лозунгом "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона"», - сказал глава МИД РФ.

Напомним, на общеполитической дискуссии Лавров также заявил о том, что США и страны Европы сплошь берут на себя обязательства и не выполняют их, назвав Запад империей лжи.