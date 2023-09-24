Экс-разведчик США уверен, что Зеленский солгал американской общественности Фото: REUTERS

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов Скотт Риттер обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот солгал американской общественности о возможности захвата территорий России. По словам офицера США, украинский лидер заявил это для того, чтобы сохранить поток военной помощи.

«Заявление о возможности занятия российских земель - политическое. Оно нужно для того, чтобы можно было продолжать получать деньги от других государств», - сказал американский офицер в эфире YouTube-канала Dialogue Works

Риттер считает, что Зеленский знает о реальном положении дел на фронте, однако вводит западные страны в заблуждение для того, чтобы не появлялись вопросы о целесообразности поддержки Украины.

Напомним, ранее журналист из США Дэнни Хайфон назвал Зеленского избалованным актером. По словам репортера, своим неподобающим поведением и ложью с трибун Генассамблеи ООН в Нью-Йорке украинский лидер заставил западные страны сомневаться в необходимости финансировать Киев.