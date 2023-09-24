Российские войска вывели из строя редкие шведские танки Strv 122 ВСУ Фото: REUTERS

Российские войска вывели из строя два редких танка Strv 122, которые были переданы Швецией украинской армии. Об этом пишет Forbes.

«Украинская 21-я механизированная дивизия внезапно лишилась пятой части своих лучших шведских танков и не может получить замену», - сказано в публикации.

В статье уточняется, что российские войска нанесли удар при помощи беспилотников. При этом, как отмечается, шведский вариант немецкого танка Leopard считается самым лучшим на вооружении украинской армии и Киеву будет непросто починить такие боевые машины.

Напомним, днем ранее, 23 сентября, Вооруженные силы (ВС) России сообщили, что российские разведчики уничтожили на Запорожском направлении танк Leopard, экипаж которого полностью состоял из немецких военнослужащих.