Пашинян призвал изменить инструменты безопасности Армении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости видоизменить и дополнить инструменты внутренней и внешней безопасности республики, указав на то, что системы внешней безопасности, в которые вовлечена сейчас страна, неэффективны.

«Структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении», - сказал глава армянского правительства в послании к народу, отметив, что такой вывод сделал исходя из «нападений на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы».

По его словам, такая политика не связана со сменой власти в Армении, которая произошла в 2018 году, а «продолжалась десятилетиями».

Напомним, ранее Пашинян заявил о возможной эвакуации населения Нагорного Карабаха в Армению, заявив, что для переезда жителей Карабаха уже было подготовлено 40 тысяч мест.