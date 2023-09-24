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НовостиВ мире24 сентября 2023 9:08

Пашинян призвал изменить инструменты безопасности Армении

Премьер Армении назвал системы внешней безопасности, в которые вовлечена страна, неэффективными
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пашинян призвал изменить инструменты безопасности Армении

Пашинян призвал изменить инструменты безопасности Армении

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости видоизменить и дополнить инструменты внутренней и внешней безопасности республики, указав на то, что системы внешней безопасности, в которые вовлечена сейчас страна, неэффективны.

«Структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении», - сказал глава армянского правительства в послании к народу, отметив, что такой вывод сделал исходя из «нападений на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы».

По его словам, такая политика не связана со сменой власти в Армении, которая произошла в 2018 году, а «продолжалась десятилетиями».

Напомним, ранее Пашинян заявил о возможной эвакуации населения Нагорного Карабаха в Армению, заявив, что для переезда жителей Карабаха уже было подготовлено 40 тысяч мест.