WSJ: армия России успешно адаптируется к новым реалиям конфликта на Украине Фото: Минобороны РФ

Российские войска успешно адаптируются к изменяющимся реалиям конфликта на Украине, и подстраиваются под ситуацию со всей возможной эффективностью. К таким выводам пришло издание The Wall Street Journal, взявшее интервью у командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера.

«Мы зафиксировали несколько направлений, по которым Россия адаптируется, и, разумеется, внимательно следим за этим процессом», - заявил Хекер.

В частности, речь идёт о более массовом применении беспилотников всех типов, от разведывательных до камикадзе и самолётных. Также российские войска переместили все склады с боеприпасами в зоны, которые не могут поразить американские системы залпового огня HIMARS.

Хекер считает, что такая адаптивность ВС РФ станет большой проблемой для ВСУ, так как Россия извлекает уроки из ошибок и неудач, в то время как Киев продолжает безуспешно посылать своих солдат на минные поля, не пройдя даже первую линию обороны.

Ранее KP.RU сообщил, что летом 2023 года Россия создала ещё одну линию обороны, несмотря на то, что даже первая из четырёх существующих не была ни разу прорвана.