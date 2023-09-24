Британия планирует довести число подготовленных военных ВСУ до 30 тысяч в 2023 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Великобритания намерена довести число подготовленных военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 30 тысяч к концу текущего года. Такое заявление сделал министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

«К концу этого года наша цель состоит в том, чтобы подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих», - заявил глава британского военного ведомства телеканалу Sky News.

Напомним, ранее британская газета The Times сообщила, что военные инструкторы Соединенного Королевства, которые обучают украинских солдат на базе британского города Лидд, были вынуждены изменить программу подготовки, а также заметно сократить ее из-за жалоб местных жителей.

Как писал сайт KP.RU, горожане жаловались на шум и взрывы. Командир базы подполковник Марк Пауэлл объяснил такое решение желанием сохранить хорошие отношения с местными жителями.