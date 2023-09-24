Маккарти не стал выводить деньги на обучение ВСУ из бюджета Пентагона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти передумал выводить средства на подготовку украинских солдат из бюджета Пентагона. Об этом сообщает издание Hill.

Как передает издание, парламентарий «решил оставить в проекте бюджета помощь Украине в размере 300 млн долларов», поскольку понял, что «на следующей неделе будет предложена еще одна мера по расходам Госдепа и зарубежным операциям, также включающая деньги для Киева».

Отмечается, что Маккарти принял решение оставить пункт о средствах для Украины в двух проектах, так как считает сложным исключение этих пунктов из расходов Госдепа. Тем не менее, палата представителей США будет голосовать об исключении средств для Киева сразу из двух проектов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего часового выступления перед сенаторами США по вопросу нового пакета военной помощи признал, что без поддержки западных стран украинские войска быстро проиграют в конфликте. Тем не менее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти не пообещал ему согласование нового пакета помощи.