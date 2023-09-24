Эрдоган посетит Нахичевань по приглашению Алиева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Азербайджан с официальным визитом. Об этом сообщает NTV.

Как передает телеканал, турецкий лидер намерен посетить в Нахичеванскую Автономную Республику в понедельник, 25 сентября, по приглашению азербайджанского коллеги Ильхама Алиева.

Уточняется, что в рамках визита президент Турции проведет переговоры с главой Азербайджана, а на повестке будут итоги операции Баку в Нагорном Карабахе.

«На встрече также будет обсужден Зангезурский коридор, который обеспечит связь азербайджанских земель с Нахичеванской Автономной Республикой», - сказано в материале.

Напомним, в минувший среду, 20 сентября, Алиев и Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили завершение операции в Нагорном Карабахе. Как сообщалось, разговор состоялся по инициативы Анкары.