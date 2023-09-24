Экс-разведчик США Риттер назвал нелепой формулу мира Зеленского Фото: REUTERS

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов Скотт Риттер назвал абсурдной и нелепой «Формулу мира», к которой президент Украины Владимир Зеленский попытался вновь привлечь внимание в рамках выступления в Совбезе ООН.

«То, что представил Зеленский, просто слово в слово повторяет позицию США … Зеленский представил нелепый план мира», - сказал офицер США в эфире американского шоу The Jimmy Dore Show.

Риттер заявил, что требование вернуться к границам 1991 года являются идей Белого дома, которой сейчас вторит украинский лидер. Как считает экс-разведчик, США своими санкционными ограничениями пытались нанести экономический и политический урон Москве, чтобы вынудить ее исполнить это требование.

Напомним, Риттер также обвинил украинского лидера в том, что тот солгал американской общественности о возможности захвата территорий России. Как отметил офицер США, президент Украины заявил это для того, чтобы сохранить поток военной помощи.