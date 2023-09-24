Три человека погибли при столкновении фуры и маршрутки в Нижегородской области Фото: из соцсетей

Три человека стали жертвой аварии с участием пассажирской «ГАЗели» и грузовика в Нижегородской области утром в воскресенье, 24 сентября, а еще 16 человек пострадали. Об этом заявила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

На место происшествия выехали медики, а также сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что медикам Нижегородской области помогают эксперты Федерального Центра медицины катастроф, которые подключились для проведения телеконсультаций и выразили свою готовность содействовать в лечении пострадавших.

По данным ГУ МЧС по Нижегородской области, последствия аварии ликвидировали семь спасателей, а сотрудники МЧС смывали с проезжей части топливо.