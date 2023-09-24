Экоактивисты попытались приклеить себя к дороге во время Берлинского марафона

Letzte Generation Фото: REUTERS

Экологические активисты из движения «Letzte Generation» (Последнее поколение) собирались сорвать Берлинский марафон, который проходит в воскресенье, 24 сентября. Они пытались приклеить себя к дорожному полотну. Об этом сообщили правоохранительные органы немецкой столицы.

«На Улице 17 июня члены так называемого "Последнего поколения" пытались приклеиться к дороге на маршруте Берлинского марафона 2023. Наши силы быстро оказались на месте, чтобы это предотвратить», - сообщили правоохранители.

Напомним, неделю назад, в прошлое воскресенье, 17 сентября, экоактивисты из движения «Letzte Generation» измазали краской один из самых главных символов Берлина - Бранденбургские ворота. Как писал сайт KP.RU, желтой и оранжевой краской оказались были облиты все шесть колонн. Кроме того, краской была облита и расположенная рядом Парижская площадь.