NYP: отказ мировой экономики от доллара станет тяжёлым ударом для США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политика дедолларизации в мировой экономике, которую активно продвигают страны-участницы БРИКС, может нанести США непоправимый ущерб, и навсегда сместить Америку с лидирующих позиций. Соответствующая статья была опубликована в американской газете New York Post.

«Роль доллара как ключевой мировой резервной валюты – основа глобального лидерства Америки», - говорится в публикации.

При этом авторы указывают на то, что на стороне БРИКС уже значительная доля мировой экономики, поэтому проводимая объединением политика вполне имеет все шансы на хотя бы частичную дедолларизацию мира. Если БРИКС будет расширяться и дальше - будет расти и его влияние, и тогда Вашингтон потеряет возможность управлять другими государствами за счёт долларовой политики.

Также авторы статьи считают, что дедолларизация мира обязательно приведёт и к тяжёлым внутренним последствиям для США, так как Штаты потеряют возможность просто печатать доллары так, как им вздумается.

Ранее KP.RU сообщил, что Мария Захарова рассказала о новом мировом тренде на дедолларизацию.