На Украине разочаровались результатами поездок Зеленского в США и Канаду Фото: REUTERS

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что поездки украинского лидера Владимира Зеленского в западные страны не принесли никакого успеха.

Соскин заявил, что после выступления в Канаде украинскому президенту «все аплодировали». Похожую ситуацию можно было наблюдать и в прошлом году, когда президент Украины произнес речь перед представителями властей США. Тем не менее, все эти визиты не дали никакого результата.

«На сегодняшний день уже не хотят толком ничего давать, ни оружия, ни денег», - заявил экс-советник Кучмы.

По его словам, западные страны ограничились множеством пустых обещаний, а реально предложенная Украине помощь оказалась несущественной.

Соскин также отметил ухудшение отношений между Киевом и Варшавой, заявив, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «опустил по полной программе» президента Украины.

Напомним, украинский лидер во время своего часового выступления перед сенаторами США признал, что без поддержки западных стран украинские войска быстро проиграют. Однако спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти не пообещал Зеленскому согласование нового пакета помощи.