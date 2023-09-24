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НовостиПолитика24 сентября 2023 12:05

Путин встретится с избранными главами российских регионов на следующей неделе

Помимо встречи с новыми и старыми губернаторами, победившими на выборах в сентябре 2023 года, Путин планирует провести заседание Совета безопасности
Сергей КУДРИН
Путин встретится с избранными главами российских регионов на следующей неделе

Путин встретится с избранными главами российских регионов на следующей неделе

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин запланировал на следующую неделю, с 25 сентября по 1 октября, встречу с новоизбранными главами российских регионов, участвовавших в Едином дне голосования. Об этом сообщил в своих социальных сетях журналист Павел Зарубин.

Помимо встречи с новыми и старыми губернаторами, победившими на выборах в сентябре 2023 года, Путин намеревается провести заседание Совета безопасности, а также совещание с Кабинетом министров. Ещё в планах несколько международных встреч, но с кем и о чём - не уточняется.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин назвал российскую избирательную систему одной из ведущих в мире.