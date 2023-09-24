Один человек погиб и 11 пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Токмаку Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Ракетный удар был нанесен Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Токмаку Запорожской области. В результате один человек погиб, еще 11 пострадали. Об этом проинформировали оперативные службы региона.

Уточняется, что обстрел города был совершен в промежутке времени с 13:30 до 13:40, попадания зафиксированы в районе пятиэтажного жилого дома на улице Шевченко.

«Одна ракета попала в крышу пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя. Сообщается об одном погибшем и 11 пострадавших, среди которых трое детей», - сообщили в оперативных службах.

Кроме того, повреждения получил газопровод в переулке Тихий и электропровода, из-за чего было отключено электроснабжение северной насосной станции.

Президент России Владимир Путин, комментируя удары Вооруженных сил Украины, которые они наносят по жилым кварталам и гуманитарным объектам, подчеркнул, что в таких действиях украинских войск нет военного смысла.