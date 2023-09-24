Губернатор Старовойт сообщил об 11 прилетах со стороны ВСУ по Курской области Фото: REUTERS

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил сразу об 11 прилётах по территории региона. Шесть из них зафиксированы в деревне Елизаветовка, ещё пять - в многострадальном посёлке Тёткино. Об этом глава региона сообщил в своих социальных сетях.

«Со стороны Украины обстрелян Глушковский район. В деревне Елизаветовке насчитали 6 прилётов по комплексу КРС и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия», - сообщил Старовойт.

И в Тёткино, и в Елизаветовке обошлось без пострадавших и серьёзных разрушений. Оперативные службы работают на местах для устранения последствий и уточнения повреждений.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ сбросили с дрона, на проезжавший по дороге в Белгородской области грузовик, взрывное устройство.