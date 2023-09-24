Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 сентября 2023 12:19

Губернатор Старовойт сообщил об 11 прилетах со стороны ВСУ по Курской области

Сразу шесть снарядов попали по территории одного из предприятий
Сергей КУДРИН
Губернатор Старовойт сообщил об 11 прилетах со стороны ВСУ по Курской области

Губернатор Старовойт сообщил об 11 прилетах со стороны ВСУ по Курской области

Фото: REUTERS

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил сразу об 11 прилётах по территории региона. Шесть из них зафиксированы в деревне Елизаветовка, ещё пять - в многострадальном посёлке Тёткино. Об этом глава региона сообщил в своих социальных сетях.

«Со стороны Украины обстрелян Глушковский район. В деревне Елизаветовке насчитали 6 прилётов по комплексу КРС и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия», - сообщил Старовойт.

И в Тёткино, и в Елизаветовке обошлось без пострадавших и серьёзных разрушений. Оперативные службы работают на местах для устранения последствий и уточнения повреждений.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ сбросили с дрона, на проезжавший по дороге в Белгородской области грузовик, взрывное устройство.