Эрдоган и Алиев примут участие в закладке газопровода в Нахичевани 25 сентября Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев в понедельник, 25 сентября, примут участие в церемонии закладки газопровода Ыгдыр - Нахичевань. Об этом рассказали в канцелярии турецкого лидера.

По данным ведомства, Эрдоган совершит рабочий визит в Нахичевань.

«Во время визита наш президент вместе с Алиевым примет участие в церемонии закладки газопровода Ыгдыр - Нахичевань и торжественно откроет модернизированный Нахичеванский военный комплекс», - сказано в сообщении канцелярии.

Ожидается, что лидеры Турции и Азербайджана также обсудят отношения двух государств и обменяются мнениями по ряду региональных и глобальных проблем, в том числе и по ситуации в Нагорном Карабахе.

О том, что Эрдоган собирается посетить Азербайджан с официальным визитом, ранее сообщил NTV. По данным телеканала, турецкий лидер намерен посетить Нахичеванскую Автономную Республику в понедельник, 25 сентября, по приглашению азербайджанского коллеги Ильхама Алиева. Сообщалось, что в рамках визита президент Турции проведет переговоры с главой Азербайджана.