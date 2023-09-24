В ДНР ввели военную цензуру за почтовыми отправлениями и телефонными разговорами Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике (ДНР) ввели военную цензуру за почтовыми отправлениями и телефонными переговорами. Об этом стало известно из указа врио главы региона Дениса Пушилина.

«Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами», - сказано в документе, опубликованном на сайте врио главы ДНР.

По информации DONETSK.KP.RU, такое решение принято в рамках военного положения, ожидается, что оно поможет бороться с диверсионно-разведывательными группами. Документ вступил в силу.

Сайт KP.RU писал, что Пушилин подписал указ об установлении на территории региона комендантского часа. Речь идет о запрете на нахождение жителей на улицах с понедельника до пятницы в период времени с 23:00 до 4:00. Также будет ограничено движение общественного, а также частного транспорта при отсутствии специального разрешения.