Пашинян и Алиев встретятся в испанской Гранаде 5 октября 2023 года Фото: REUTERS

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоится в испанском городе Гранада 5 октября 2023 года. Об этом сообщил Совбез Армении.

По информации ведомства, секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян 26 сентября 2023 года отправится с рабочим визитом в Брюссель для подготовки встречи лидеров двух государств в Гранаде.

«В Брюсселе запланирована встреча Григоряна с советниками президента Франции, канцлера Германии, главы Евросовета и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым для подготовки встречи лидеров в Гранаде 5 октября», - сказано в заявлении Совбеза.

Ранее Пашинян заявил, что не собирается на встрече в Гранаде подписывать какие-либо документы с Алиевым, выразив надежду на то, что в ходе «интенсивных» переговоров найдется решение проблемы.