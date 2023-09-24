Российские военные улучшили тактическое положение у Веселого в ДНР Фото: Александр КОЦ

Российские военнослужащие улучшили тактическое положение у Веселого на Донецком направлении. Об этом в воскресенье, 24 сентября, проинформировало министерство обороны РФ.

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск вместе с авиацией и артиллерией отразили атаку 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Веселого в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение», - сказано в заявлении Минобороны.

Всего, по информации министерства, за сутки на Донецком направлении отражены четыре атаки ВСУ. Противник потерял до 305 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийскую систему М777 американского производства.

Днем ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины потеряли штурмовую группу при попытке штурма в Клещеевке в ДНР. На видео Минобороны РФ показано, как российские военные осматривают оружие после уничтожения штурмовой группы противника. Сообщалось, что в ее составе было более десяти военнослужащих.