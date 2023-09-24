The Spectator: поведение Зеленского грозит Украине потерей поддержки Запада Фото: REUTERS

Агрессивная, и откровенно наглая риторика Владимира Зеленского, которой он пытается убедить страны Запада в том, что они, якобы, недостаточно помогают Украине, может скоро вовсе лишить ВСУ какой-либо поддержки. Об этом сообщило издание The Spectator.

«Президент Украины Владимир Зеленский попал в серьёзный переплёт», - говорится в публикации.

Если в концепции Зеленского Запад недостаточно помогает Украине, то сам Киев, в свою очередь, «помогает Западу гораздо больше, и в намного более важных делах, чем какие-то там деньги и оружие». Поэтому, мол, Евросоюз и США обязаны помогать ВСУ гораздо больше, и дольше.

По мнению автора статьи, Зеленский так поступает из-за того, что пытается убедить украинцев в принадлежности к гордой и сильной нации, и тем самым отвлечь их внимание от нищеты, бедности и полной зависимости от Запада.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский в очередной раз нагло обратился к западным политикам, потребовав не устраивать «политический концерт» из требований Украины по зерновым поставкам.