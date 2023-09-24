Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Запад передает Украине устаревшее оружие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина получает от стран Запада устаревшее вооружение, которое не нужно им самим. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Они получают старье. Эта старая техника не работает хорошо, там есть дыры, требуется ремонт», – заявил эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Джонсон добавил, что у Украины никогда не получится победить Россию, потому что у нее нет своего военного производства и она целиком зависит от поставок западных партнеров.

Ранее телеканал TV2 сообщил, что дефекты нашли у более половины танков Leopard 1A5, которые Дания передала Украине. Так, у десяти машин, которые уже на Украине, есть некоторые небольшие дефекты. Еще десять танков, которые должны были поступить в распоряжение украинской армии, до сих пор находятся в Польше, и у двух из них имеются серьезные повреждения.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия обеспечивает себя всеми видами вооружения. Причем в таком количестве, которое превышает текущие потребности. По его мнению, если Запад перестанет поставлять оружие Украине, она быстро потерпит поражение.