Число пострадавших в ДТП с «Газелью» в Нижегородской области выросло до 17 Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Число пострадавших в аварии с маршрутной «Газелью» в Нижегородской области выросло до 17. Об этом проинформировало министерство здравоохранения региона.

«По уточненным данным, в ДТП около деревни Шелокша погибли три человека, 17 человек пострадали», - сказано в сообщении министерства.

По данным ведомства, девять человек госпитализировали в областную клиническую больницу, из них пять человек находятся в тяжелом состоянии, еще четверо - в состоянии средней степени тяжести. Восемь человек получили медицинскую помощь на месте и были отпущены домой на амбулаторное лечение.

ДТП с участием маршрутной «Газели» и грузовика произошло утром в воскресенье, 24 сентября, на трассе М-7 в Кстовском районе Нижегородской области. ГУ МВД по региону сообщило, что в аварии погибли три человека, еще 16 – пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Позже стало известно, что причиной смертельного ДТП стал выезд фуры на встречную полосу.