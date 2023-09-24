МВД Азербайджана: сложившим оружие армянским военным обеспечат выход из Карабаха Фото: REUTERS

Азербайджан обеспечит выход сложивших оружие армянских военных из Нагорного Карабаха. Об этом сообщило МВД страны.

«В соответствии с договоренностью, достигнутой 20 сентября, будет обеспечен выход сложившего оружие и расформированного личного состава Вооруженных сил Армении из Карабахского региона», - сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что армянские военные смогут покинуть территорию Нагорного Карабаха по двум дорогам: Лачин - Ханкенди и Кельбаджар – Басаркечяр. Для обеспечения выхода будут задействованы автобусы. Также военнослужащие Армении смогут покинуть Карабах на личном автотранспорте.

Ранее помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев сообщил, что армянские военнослужащие, которые добровольно сложили оружие 19-20 сентября 2023 года в Нагорном Карабахе, были освобождены в полном составе.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 19 сентября 2023 года. На следующий день Минобороны РФ сообщило о достижении договоренности о полном прекращении боевых действий в регионе при посредничестве российских миротворцев.