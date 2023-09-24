Президент Польши Дуда согласился обеспечить транзит украинского зерна Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда согласился обеспечить транзит украинского зерна в другие страны для отправки в Азию и Африку, однако сохранил запрет на его продажу внутри страны. Об этом Дуда заявил в интервью польскому телеканалу TVP.

«Я считаю правильным решением правительства Польши сохранить запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. С другой стороны, я абсолютно убежден, что необходимо сделать все возможное для максимального увеличения транзита», - заявил польский президент.

Дуда заявил, что польские власти уже подготовили специальные транспортные коридоры, по которым украинское зерно будет уходить вглубь Евросоюза для дальнейшей транспортировки.

Ранее KP.RU сообщил, что США потребовали от Польши объяснений их нежелания продолжать спонсировать военную машину киевского режима, после множества наглых и агрессивных выпадов со стороны Зеленского и его чиновников.