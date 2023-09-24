Экс-агент ЦРУ Джонсон: российские дроны уничтожат переданные Украине ATACMS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские беспилотники уничтожат оперативно-тактические комплексы ATACMS, которые Соединенные Штаты намерены передать Украине, сразу же, как они окажутся на передовой. Такого мнения придерживается бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Они не поменяют расклад на поле боя. Эти ракеты могут бить глубоко по российской территории только в том случае, если подойдут поближе к линии фронта. Чем ближе они будут к передовой, тем уязвимее станут, и тогда их уничтожат российские дроны», - заявил эксперт в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По мнению Джонсона, страны Запада уже не знают, как быть дальше. Они верили в то, что Украина нанесет поражение России, но произошло обратное, отметил эксперт.

Ранее издание Financial Times сообщило, что американский президент Джо Байден принял решение отправить Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые оснащены кассетными боеприпасами.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Запад должен прекратить поставлять оружие преступному киевскому режиму, если он хочет прекратить конфликт на Украине.