Ксения Собчак пришла на благотворительный бал в платье с глубоким декольте Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наряд Ксении Собчак в очередной раз стал поводом для обсуждения среди россиян. Телеведущая пришла на благотворительный бал, посвященный 150-летию Федора Шаляпина, в черном платье с глубоким декольте.

Видео с бала, который состоялся во Владимирском дворце в Санкт-Петербурге, Собчак опубликовала в своем Telegram-канале. На нем телеведущая предстала в черном платье с глубоким вырезом в области декольте. Не все поклонники оценили такой наряд, а некоторые отметили, что телеведущая располнела.

Ранее Ксения Собчак посетила Дагестан. Фото из поездки она опубликовала в соцсетях. Жители республики раскритиковали один из снимков, на котором видно, что под топом в стиле милитари нет нижнего белья.

Недавно телеведущей пришлось опровергать слухи о своей новой беременности. Поклонники обратили внимание на ее округлившийся живот. Собчак призналась, что не ждет ребенка, а такие формы приобрела из-за того, что летом «хорошо ела спагетти».