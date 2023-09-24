NASA: на Землю вернулась капсула с грунтом с астероида Бенну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Капсула с грунтом с астероида Бенну, на котором побывала межпланетная станция OSIRIS-REx, приземлилась на полигоне в американском штате Юта. Прямую трансляцию вело NASA.

Капсула коснулась поверхности Земли в воскресенье, 24 сентября, в 17:52 по московскому времени. Ожидается, что в ней может находиться от 60 до 2000 граммов образцов, которые были собраны на поверхности Бенну.

В ближайшие часы планируется найти капсулу, а затем достать ее из космического аппарата и передать специалистам. Ожидается, что в понедельник, 25 сентября, содержимое капсулы передадут экспертам космического центра имени Джонсона в Техасе. Демонстрация полученных материалов запланирована на октябрь 2023 года.

Сайт KP.RU писал о том, что на Земле готовятся принять капсулу с Бенну. Сообщалось, что межпланетная станция OSIRIS-REx везет грунт с астероида. Его собрал пылесос, которым была оснащена роботизированная рука станции TAGSAM, еще 20 октября 2020 года. По пути домой OSIRIS-REx совершил несколько гравитационных маневров, два раза облетел Солнце и в общей сложности преодолел 2,3 миллиарда километров.

Изучение грунта с астероида поможет понять, как образовалась Солнечная система вообще и Земля в частности. Не исключено, что в нем найдутся и какие-нибудь «кирпичики жизни» или даже бактерии.