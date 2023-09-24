В ДТП с автобусом на Урале пострадали 22 человека, в том числе 15 детей. Фото: ГИБДД Свердловской области

22 человека, в том числе 15 детей, пострадали в аварии с автобусом и легковым автомобилем в Свердловской области. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

«В ДТП пострадали 22 человека, из них 15 детей», - сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что один ребенок доставлен в больницу в Екатеринбурге с травмой головы, остальные 14 детей осмотрены врачами на месте ДТП. Взрослым также была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

По предварительной информации ГИБДД Свердловской области, авария произошла на 291 километре дороги «Пермь-Екатеринбург». Водитель автомобиля Opel при развороте, не уступил микроавтобусу Mercedes, в салоне которого находились школьники, в результате чего столкнулся с ним.

По информации URAL.KP.RU, на место ДТП направили резервный автобус, который довезет детей в Екатеринбург. Точная причина аварии устанавливается.

Сайт KP.RU писал о ДТП с участием маршрутной «Газели» и грузовика на трассе М-7 в Кстовском районе Нижегородской области. В аварии погибли три человека, еще 17 – пострадали.