Экс-разведчик США Риттер: НАТО помогла ВСУ ударить по штабу Черноморского флота Фото: REUTERS

Системы наблюдения и наведения НАТО помогли Вооруженным силам Украины (ВСУ) ударить по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Удар по штабу. Этого не могло произойти без участия Британии, США и НАТО», - считает эксперт.

В интервью Джеффу Норману в ходе передачи Ask the Inspector Риттер сообщил, что во время атаки по Крыму был поднят в воздух американский Boeing P-8 Poseidon. Это сложный разведывательный самолет, его задача - сбор информации и ведение радиоэлектронной борьбы, пояснил экс-разведчик.

«Я уверен, что он летал специально для того, чтобы координировать действия. Это была не украинская атака против России, это была атака НАТО против России», — резюмировал Риттер.

ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе 22 сентября 2023 года. Позже телеканал Sky News со ссылкой на источник в украинской армии сообщил, что противник использовал для атаки британские ракеты Storm Shadow.

Ранее Риттер назвал абсурдной и нелепой «Формулу мира», к которой президент Украины Владимир Зеленский попытался вновь привлечь внимание в рамках выступления в Совбезе ООН.