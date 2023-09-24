Телеканал Yle показал видео отдыха Путина и Собчака в Финляндии в 1990-е годы Фото: REUTERS

Телеканал Yle опубликовал архивные кадры с отдыха Владимира Путина и Анатолия Собчака в Финляндии в начале 1990-х годов. В частности, обнародованы видео игры в пинг-понг и дартс, а также с рыбалки.

Собчак в 1991-1996 годах был главой Санкт-Петербурга, в эти же годы в мэрии города работал Путин. Он занимал пост председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

На опубликованных кадрах, которые представляют нарезку из большей по размеру записи, Путин одет в синий спортивный костюм, волосы у него длиннее, чем в настоящее время. Один из источников телеканала заявил, что Владимир Путин во время той поездки не пил и не курил, "вел себя тихо".

Телеканал отмечает, что ранее данное видео не публиковалось, не уточняя, откуда была взята запись. По данным Yle, кадры были сняты на острове Торсё на юго-западе Финляндии.

Посмотреть видео можно в Телеграм-канале KP.RU.

После того, как Путин стал президентом России, пресс-служба Кремля неоднократно публиковала фото и видео с отдыха главы государства. Так, в сентябре 2021 года были официально обнародованы кадры, снятые во время трехдневного отпуска российского лидера в Сибири, который он провел вместе с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. На видео Путин охотится, рыбачит и гуляет по тайге.