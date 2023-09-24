Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ в воскресенье, 24 сентября, сообщило о пресечении очередной попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по объектам в России. Системами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотник над Курской областью.

«24 сентября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Украинский дрон над Курской областью уничтожили дежурные средства ПВО, уточнили в министерстве.

Глава Курской области Роман Старовойт 22 сентября 2023 года сообщил, что системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, обломки которого упали в деревне Шагарово. В результате были повреждены крыша одного частного дома и автомобиль.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя попытки атак украинских беспилотников по России, заявил, что по прошествии времени РФ сможет полностью ликвидировать такую угрозу.