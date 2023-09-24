Российский разведчик рассказал подробности уничтожения двух танков Leopard в ЛНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военнослужащие Западной группировки войск с помощью артиллерии и беспилотника «Ланцет» уничтожили два танка Leopard в районе Стельмаховки в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«Противник планировал нанести огневое поражение в ночное время, используя иностранную технику. Как только они заняли рубежи для нанесения огневого поражения, мы тут же открыли огонь артиллерии», — рассказал РИА Новости разведчик 1-й гвардейской танковой армии.

Первый танк был выведен из строя попаданием снаряда в гусеничный каток. В это время второй Leopard попытался покинуть позицию, но застрял. Экипажи обеих машин убежали.

Как только позволила погода, разведчики приняли решение нанести поражение по технике с помощью беспилотника «Ланцет». В итоге оба немецких танка были уничтожены.

По словам разведчика, украинские механики-водители, входящие в состав экипажей Вооруженных сил Украины (ВСУ), не справляются с танками Leopard. Он связывает это либо с низкой квалификацией, либо с тем, что у машин имеются технические неисправности.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России уничтожили два танка Leopard немецкого производства на Купянском направлении.

Телеканал TV2 со ссылкой на пояснительную записку министра обороны Дании Трульса Лунда Поульсена ранее заявлял, что у более половины танков Leopard 1A5, которые были переданы Украине, были найдены дефекты.