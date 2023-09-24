Глава Еврокомитета по развитию НАТО Фелингер призвал бомбить Белград Фото: REUTERS

Глава Европейского комитета по развитию Североатлантического альянса Гюнтер Фелингер призвал НАТО нанести удар по Сербии.

Он заявил, что в Баньске, по его мнению, началась «сербская война против Косово».

«Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас!» - написал Фелингер в своем аккаунте в соцсети X.

Ранее полиция самопровозглашенного Косово сообщила о поиске напавших на сотрудников правоохранительных органов на мосту рядом с селом Баньска. МВД проинформировало, что там два грузовых автомобиля без номеров блокировали въезд, а направленные на место инцидента полицейские были обстреляны неизвестными.

Позже президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе столкновения с косовской полицией трое сербов погибли, еще двое получили ранения. Он отметил, что причин для убийства не было. Вучич также заявил, что происходящее в Косово укрепили его уверенность в том, что Сербия никогда не признает независимость самопровозглашенной республики.

Силы НАТО для Косова (KFOR), в свою очередь, сообщили, что присутствуют в зоне проведения операции местной полиции и готовы вмешаться при необходимости.