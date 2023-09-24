Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире24 сентября 2023 19:42

Глава Еврокомитета по развитию НАТО Фелингер призвал бомбить Белград

Политик призвал альянс немедленно подготовить интервенцию против Сербии
Екатерина КОСОБОКОВА
Глава Еврокомитета по развитию НАТО Фелингер призвал бомбить Белград

Глава Еврокомитета по развитию НАТО Фелингер призвал бомбить Белград

Фото: REUTERS

Глава Европейского комитета по развитию Североатлантического альянса Гюнтер Фелингер призвал НАТО нанести удар по Сербии.

Он заявил, что в Баньске, по его мнению, началась «сербская война против Косово».

«Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас!» - написал Фелингер в своем аккаунте в соцсети X.

Ранее полиция самопровозглашенного Косово сообщила о поиске напавших на сотрудников правоохранительных органов на мосту рядом с селом Баньска. МВД проинформировало, что там два грузовых автомобиля без номеров блокировали въезд, а направленные на место инцидента полицейские были обстреляны неизвестными.

Позже президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе столкновения с косовской полицией трое сербов погибли, еще двое получили ранения. Он отметил, что причин для убийства не было. Вучич также заявил, что происходящее в Косово укрепили его уверенность в том, что Сербия никогда не признает независимость самопровозглашенной республики.

Силы НАТО для Косова (KFOR), в свою очередь, сообщили, что присутствуют в зоне проведения операции местной полиции и готовы вмешаться при необходимости.