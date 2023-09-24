Макрон: Франция выведет войска из Нигера до конца 2023 года Фото: REUTERS

Французские военные до конца года покинут Нигер. Об этом рассказал президент страны Эммануэль Макрон.

«Мы также положим конец нашему военному сотрудничеству с нынешними властями в Нигере, потому что они более не хотят вести борьбу с терроризмом», - сообщил французский лидер в интервью телеканалу TF1.

Макрон уточнил, что вывод войск из Нигера будет организован в ближайшие недели или месяцы.

«Войска вернутся в организованной манере до конца года, мы проведем это в согласии с мятежниками, потому что хотим, чтобы все прошло без происшествий», - пояснил президент.

Он добавил, что в ближайшие часы Нигер покинет посол страны и ряд других французских дипломатов.

Напомним, 27 июля 2023 года группа военнослужащих Нигера выступила с видеообращением по национальному телевидению, заявив, что свергла президента страны Мохамеда Базума. Отмечалось, что стоящий во главе заговора полковник-майор Амаду Абдраман заявил, что «силы обороны и безопасности решили положить режиму, с которым мы были знакомы».

Нигер считался одним из последних оплотов западного влияния на континенте, особенно из-за стратегических запасов урана, который является ключевым ресурсом для атомной энергетики Франции. Именно в Нигер передислоцировались французские войска после своего ухода из Мали.