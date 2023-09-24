Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС России наносят мощные ответные удары после атак ВСУ Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

ВС России наносит мощные удары по Украине после ракетных атак ВСУ, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Dialogue Works.

«Все эти ракетные удары были задуманы для того, чтобы показать, что Украина якобы «бьет Россию в самое сердце», - сказал Джонсон.

Эксперт отметил, что каждый раз, когда они делают что-то подобное, Россия отвечает с гораздо большей мощью.

Экс-аналитик предположил, что действия ВСУ могут привести к тому, что здание генштаба в Киеве будет полностью снесено.

Как писал сайт KP.RU, ранее Ларри Джонсон заявил, что Украина получает от стран Запада устаревшее вооружение, которое не нужно им самим.

По его словам, у Украины никогда не получится победить Россию, потому что у нее нет своего военного производства и она целиком зависит от поставок западных партнеров.

Кроме того, эксперт выражал мнение, что визит Зеленского в США завершился провалом из-за потери Украиной необходимых Вашингтону регионов.

По словам Джонсона, встречи Зеленского с Байденом не были продуктивными из-за того, что инвестиционные возможности Киева не перспективны.