МО РФ: Российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью Фото: REUTERS

Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что 24 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

«Около 22.20 мск дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ сообщило о пресечении еще одной попытки ВСУ ударить по объектам в России. Системами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотник над Курской областью.

22 сентября Минобороны РФ сообщило, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) у западного побережья Крыма были обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два беспилотника самолетного типа.

Напомним, 11 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал попытки атак украинских беспилотников по России. Он заявил, что по прошествии времени РФ сможет полностью ликвидировать такую угрозу. Российские военные и службы безопасности совершенствуют методы борьбы с дронами.