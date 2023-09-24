Глава МИД Польши обвинил Шольца во вмешательстве во внутренние дела страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Польши Збигнев Рау обвинил Олафа Шольца в попытке вмешательства во внутренние дела страны. Об этом дипломат заявил в соцсети Х.

«Последнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца нарушают принципы суверенного равенства государств, составляющие основу добрососедских отношений и дружественного сотрудничества с Польшей...», - написал Рау.

Министр отметил, что заявления по этому вопросу указывают на попытку вмешательства во внутренние вопросы польского государства.

Дипломат призвал канцлера Германии «уважать суверенитет Польши и воздерживаться от заявлений, наносящих ущерб нашим отношениям».

Как писал сайт KP.RU, 23 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил ужесточение существующих мер на внешних границах ЕС, чтобы избежать нелегальной миграции на фоне скандала с выдачей виз в Польше.

Шольц указал, что не желает, чтобы власти Польши просто махнули рукой, а «мы потом обсуждали тут нашу политику предоставления убежища».

Политик добавил, что количество прибывающих в Германию мигрантов сильно увеличилось. Если кто-то приезжает в Европу из Польши, то он должен там проходить регистрацию и процесс в связи с запросом на убежище.