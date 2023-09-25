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НовостиОбщество24 сентября 2023 21:08

Московский аэропорт Домодедово временно не принимает самолеты

Вылеты из воздушной гавани также отложены
Сергей ГАПЧУК
Московский аэропорт Домодедово временно не принимает самолеты

Московский аэропорт Домодедово временно не принимает самолеты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аэропорт Домодедово в Москве временно не принимает самолеты, вылеты рейсов также отложены. Это видно по онлайн-табло аэропорта. Еще три актуальных рейса перенаправлены во Внуково.

По данным сервиса Flightradar, воздушное пространство в районе Домодедово свободно от самолетов. Аналогичная ситуация сейчас в районе подмосковного Жуковского.

Как писал сайт KP.RU, 31 августа воздушное пространство над Внуково временно было закрыто.

Часть рейсов задерживалось. Некоторые из прибывающих перенаправляли в другие аэропорты. Исходя из информации онлайн-табло, в основном это был аэропорт Шереметьево.

Пресс-служба аэропорта Внуково заявляла, что временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности. Причины не зависели от самого аэропорта.