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НовостиВ мире24 сентября 2023 21:52

CNN: Во Флориде убили четырехметрового аллигатора с погибшей женщиной в пасти

Полицейские «гуманным образом» убили рептилию
Сергей ГАПЧУК
CNN: Во Флориде убили четырехметрового аллигатора с погибшей женщиной в пасти

CNN: Во Флориде убили четырехметрового аллигатора с погибшей женщиной в пасти

Фото: pixabay.com

Четырехметрового аллигатора с телом погибшей женщины в пасти обнаружили и «гуманным образом» убили в штате Флорида, об этом сообщил телеканал CNN.

Очевидец заявил в сюжете, что увидел аллигатора с «человеческим торсом» в пасти.

«Самец аллигатора длиной в 13 футов и 8,5 дюйма был гуманным образом убит и извлечен из канала», - говорится в заявлении полиции.

Отмечалось, что полицейские также достали оттуда останки скончавшейся 41-летней Сабрины Пекхэм. Пока управление шерифа округа Пинеллас не называет причину гибели женщины.

Как писал сайт KP.RU, 18 сентября в Ермаковском районе Красноярского края медведь напал на местного жителя. Зверь набросился на мужчину в районе реки Малый Тепсель. Известно, что пострадавший собирал там орехи. Он получил травмы. Все случилось в труднодоступном районе, в глухой тайге, которая находится в районе Саяно-Шушенского заповедника.

14 августа недалеко от села Мытах Горного района в Якутии медведь напал на женщину, которая набирала воду. Нападение увидел ее муж. От его криков медведь убежал.

Пострадавшую привезли в районную больницу, врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести.