В Одессе прозвучало несколько взрывов Фото: REUTERS

В Одессе прозвучало несколько взрывов, об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Одессе раздался взрыв», - говорилось в сообщении.

Позже телеканал сообщил о повторном взрыве в городе. «В Одессе снова прозвучал взрыв», - говорится в публикации.

По данным онлайн-сервиса, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Как писал сайт KP.RU, ранее в подконтрольном Киеву городе Херсон прозвучала серия взрывов. В подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

23 сентября в Днепропетровской области прозвучало не меньше четырех взрывов, в регионе действовала воздушная тревога.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.