Боррель после визита в ГА ООН отметил, что мир не играет по правилам Запада Фото: REUTERS

Глава евродипломатии Жозеп Боррель после участия в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, с сожалением отметил, что «регулирующие мир правила исчерпывают себя», а развивающиеся страны Глобального Юга ищут «альтернативу Западу».

«Мы… живем во все более и более многополярном мире…Мы сталкиваемся с ...тенденцией: правила, регулирующие мир, исчерпывают себя», - написал еврочиновник по итогам визита в Нью-Йорк.

Боррель отметил, что в развивающихся странах растет «спрос на суверенитет и идентичность».

По его признанию, на Глобальном Юге «почти все сейчас думают, что существуют надежные альтернативы Западу не только в экономическом, но и в технологическом, военном и идеологическом отношении».

Евродипломата не устроило недостаточное, по его мнению, осуждение Глобальным Югом конфликта на Украине. «Они не хотят, чтобы Украина доминировала в мировой повестке дня», - пожаловался он.

Как писал сайт KP.RU, в апреле президент России Владимир Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться, и противники этого проиграют.

Путин подчеркнул, что этот тренд – тенденция к многополярности в мире – неизбежен. Он будет только усиливаться. И те, кто этого не поймет и не будет следовать в этом тренде, будут проигрывать.

В августе президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия остается сторонником многополярного устройства мира.

По словам главы государства, многополярное мироустройство основывается на приоритете норм и принципов суверенитета, международного права и равенства государств. Кроме того, важно созидательное сотрудничество и доверие между странами.

Напомним, у России появился верный союзник в построении многополярного мира - это страны Африки, чьи политические партии договорились с партиями РФ вести справедливую борьбу в условиях геополитической нестабильности.