Politico: Самые ярые союзники Киева начали сдавать позиции Фото: REUTERS

Самые ярые союзники Киева в Европе начали сдавать позиции из-за приближающихся выборов и других внутренних проблем, об этом сообщила газета Politico.

В статье отметили, что самый яркий тому пример - Польша, чей премьер Моравецкий на фоне резкого усиления спора с Киевом о поставках зерна объявил о прекращении передачи Украине вооружений.

Как уточнялось, проблема для Киева состоит в том, что поддержка ослабевает не только в Варшаве.

В публикации подчеркнули, что премьер Эстонии Кая Каллас, чей авторитет пошатнулся после скандала с ее мужем, требовавшая от остальных прекратить всякие торговые отношения с Россией, «притихла», из-за чего Киев «лишился одной из своих активнейших сторонниц» на Западе.

После 30 сентября Словакия, одна из «самых завзятых сторонниц» Киева, может сменить курс после выборов. Экс-премьер страны Фицо выступает против антироссийских санкций и дальнейших поставок оружия Киеву.

Как писал сайт KP.RU, обмен обвинениями и оскорблениями в адрес друг друга продолжают Украина и Польша. Продукция украинских фермеров обрушила цены на зерно, овощи и фрукты в ЕС, и польские аграрии с трудом выдерживают конкуренцию, торгуя себе в убыток.

В погоне за прибылью Зеленский обрушился с критикой на западных союзников с трибуны ООН, обвинив их в том, что запретами на ввоз украинского зерна они «помогают России».

Также, Киев также направил жалобу в ВТО, но Варшава напомнила, что Польша является главным коридором, по которому на Украину продолжает поступать оружие.

Позже Польша больно ударила по Украине своим отказом в поставке вооружения.

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что жалоба Украины во Всемирную торговую организацию является верхом наглости и признаком того, что Киев не является серьезным деловым партнером.

Ранее Фицо заявил, что Словакия перестанет поставлять вооружения Киеву в случае, если к власти придет его оппозиционная партия Smer.