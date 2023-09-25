Пушков: Хамство Киева вызвано украиноманией Запада Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хамство Киева в отношении Запада вызвано его собственной «украиноманией», в этом он должен винить только себя, об этом заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Украина убеждена, что Запад у нее «на крючке», отсюда и ее требовательность, и явно нахрапистый тон», - написал Пушков.

Сенатор отметил, что Запад дал для этого ей немало оснований, создав самому себе комплекс вины перед Украиной.

По его словам, Запад своей украиноманией, страхом политиков быть обвиненными в недостаточно большом внимании к Украине заслужил ее неблагодарность.

«И возмущаться им нечего. Сами позволили Киеву так себя вести», - резюмировал политик.

Как писал сайт KP.RU, 11 сентября глава МИД Украины Кулеба нахамил своей коллеге из Германии Анналене Бербок в ответ на её отказ от поставок дальнобойных ракет Taurus для ВСУ.

18 сентября Украина подала в ВТО иски к Польше, Венгрии и Словакии в связи с запретом на поставки в эти страны украинского зерна.

19 сентября экс-премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что жалоба Украины в ВТО является верхом наглости и признаком того, что Киев не является серьезным деловым партнером.

Кроме того, газета Politico сообщила, что самые ярые союзники Киева в Европе начали сдавать позиции из-за приближающихся выборов и других внутренних проблем.

Одним из ярких примеров была названа Польша, чей премьер Моравецкий на фоне резкого усиления спора с Киевом о поставках зерна объявил о прекращении передачи Украине вооружений.