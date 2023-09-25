Что произошло в ночь на 25 сентября

Умерла Ангелина Ноздрина, актриса из сериала «Глухарь» Фото: кадр из видео

На 66-м году жизни умерла актриса театра и кино Ангелина Ноздрина, заявил член Союза театральных деятелей России Александр Чупин.

12 сентября 2023 года Ангелина Ноздрина отметила свой 65-летний юбилей. Она известна по ролям в сериалах «Глухарь», «Меч» и «Держи меня крепче». Чуть более года назад Ноздрина овдовела. Артистка более 20 лет жила и работала в Вологде, где также играла в местном театре.

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