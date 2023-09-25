Володин: Товарооборот Россия-Монголия вырос на 42% и достиг $2,6 млрд

Вячеслав Володин и Гомбожавын Занданшатар договорились укреплять российско-монгольские отношения по линии парламентской дипломатии. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Выступая в Улан-Баторе во время визита российской парламентской делегации в Монголию, Председатель Думы Вячеслав Володин рассказал об активизации экономического сотрудничества между двумя странами:

— В прошлом 2022 году товарооборот [между Россией и Монголией] вырос почти на 42 процента и достиг рекордных 2,6 млрд долларов.

По словам Володина, этот уровень необходимо «удержать и нарастить», для чего можно использовать возможности расширенного сотрудничества Монголии в форматах ЕАЭС и ШОС:

— Предлагаю изучать в рамках парламентского измерения все дополнительные точки роста, возможности для наращивания объема торгового оборота, — призвал Председатель Думы.

Напомним, 25 сентября 2023 года в Улан-Баторе прошло первое в истории заседание Комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Великого Государственного Хурала Монголии. Депутаты обсудили вопросы законодательного обеспечения экономического, финансового, транспортного, туристического и другого сотрудничества двух стран-соседок.